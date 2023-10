Il declino degli NFT | l' ex oro del web

Leggi su panorama

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Nell'era digitale, l'arte e la cultura si sono spesso evolute in modi imprevedibili. L'ultima manifestazione di questa trasformazione è stata l'ascesaNFT, o "Non-Fungible Tokens", una tecnologia basata su blockchain che ha catturato l'attenzione del mondo intero. Tuttavia, ciò che sembrava un fenomeno inarrestabile all'inizio ora sembra sgretolarsi lentamente, facendo emergere domande inquietanti sulla sua durata e il suo valore reale. L'inizio del fenomeno NFT può essere fatto risalire a metà del 2020, quando l'artista digitale Beeple ha venduto un'opera d'arte digitale chiamata "Everydays: The First 5000 Days" per la cifra stupefacente di 69,3 milioni di dollari. Questa vendita ha reso chiaro che gli NFT avevano il potenziale per rivoluzionare il mondo dell'arte, consentendo agli artisti digitali di monetizzare le loro opere in modo completamente nuovo. ...