“Il canto del pavone” | il film di Sanjeewa Pushpakumara

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Dal 19 ottobre nelle sale italiane il“Ildel” di, distribuito da Pilgrim. Realizzato dalla casa di produzione e distribuzione triestina Pilgriminsieme a Sapushpa Expression, ilè una produzione Italia – Sri Lanka ed è stato presentato in concorso alla 35° edizione di Tokyo InternationalFestival dove ha vinto il premio Best Artistic Contribution. Il regista, segnato dalla prematura scomparsa del padre e da una vita difficile, porta sul grande schermo la sua esperienza biografica raccontando in und’autore il lato oscuro della società dello Sri Lanka, realizzando una parabola morale piena di pathos ...