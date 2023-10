Il campionato degli isterismi e delle sentenze apocalittiche

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Soltanto qualche giorno fa, di ritorno da Bologna, a Napoli e dintorni, tifosi e critica, quella vedova inconsolabile di Spalletti, avevano allestito la cerimonia per l'esonero di Rudi Garcia

Il successo per 3 - 1 sulla Lazio ha portato la Juve ntus a quota 10 punti in classifica, seconda a - 2 dall'Inter. Si tratta della miglior partenza ...

Hakan Calhanoglu , centrocampista dell' Inter , non è con la squadra nei Paesi Baschi dove si svolge la partita contro la Real Sociedad:...

... oltre alla partecipazione alItaliano a loro dedicato, la presenza con ambizioni di ...la società e i tecnici si sono posti sono sicuramente la partecipazione ai campionati Italiani...Le Ferrariultimi anni inoltre storicamente hanno mostrato di gradire le piste limitanti per ... Le premesse sono per una McLaren competitiva nell'ultima frazione di, specialmente in ...

Basket - Comincia con una sconfitta l'esordio in campionato della ... Monferrato Web TV

Torino-Hellas Verona, numeri e curiosità Torino FC

Soltanto qualche giorno fa, di ritorno da Bologna, a Napoli e dintorni, tifosi e critica, quella vedova inconsolabile di Spalletti, avevano allestito la cerimonia per l'esonero di Rudi Garcia ...Secondo quanto riporta Business Insider F1, Apple sarebbe pronta ad acquisire i diritti per la trasmissione in streaming delle gare del Circus ...