Il 95% delle collezioni di NFT ha un valore pari a zero

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La bolla è scoppiata? Dopo il grande rilievo mediatico e l’altissimoche alcune “opere digitali” hanno accumulato nel giro di pochi mesi, ci ritroviamo oggi ad analizzare una profonda crisi del mercato degli NFT. Quei non-fungible token che sembravano essere il futuro dell’arte e che, invece, sembrano già essere un lontano passato che non ha lasciato praticamente nulla. Dall’esplosione del fenomeno tra il primo semestre del 2021 e l’inizio del 2022, passando per l’attenzione di grandi aziende che, poi, hanno abbandonato qualsiasi progetto in questo campo. Con i numeri che parlano chiaro: la maggior partemesse in vendita ha uneconomico. LEGGI ANCHE > La crisi degli NFT: perché non se ne parla più e quali sono le ragioni del crollo? I ...