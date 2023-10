Leggi su iodonna

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il 15, a, unperunsui tre. «Non so chi sia.nel, era, abbandonato.portato con me per salvarlo, eil. Non ha mai». Ha raccontato questo, il giovanissimo nordafricano, ai volontari della Croce Rossa e alla polizia. Mentre il “del” ha continuato a non parlare. Unae ...