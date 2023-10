Ibrahimovic | «Non scherzo quando dico che sono Dio»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Zlatan, ex attaccante del Milan, si è raccontato in un’intervista sulla sua carriera. Ecco le sue dichiarazioni Zlatan, ex attaccante del Milan, ha parlato in un’intervista con Piers Morgan. PAROLE – «Vuoi giocare con il fuoco? Sarò il tuo fuoco. Ma ti brucerai.cheDio, pensi che stia scherzando? Non sto scherzando. Gol meglio del sesso? Il sesso è meglio, chiunque la pensi diversamente ha un problema con il sesso, deve farsi aiutare». CONTINUA A LEGGERE SU MILAN NEWS 24