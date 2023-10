Ibrahimovic | «Ho sbagliato a dire no all’Arsenal | ma sono il migliore e non faccio provini» 

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Zlatantorna a far parlare di sé. In un intervista con Piers Morgan che sarà pubblicata il 5 ottobre, lo svedese si racconta. Dagli inizi della sua carriera fino al Milan, senza dimenticare il suo carattere decisamente unico. Un giocatore dalla carriera straordinaria che ha vinto meno di quanto meritava. Indimenticabili alcuni suoi gol come quello in rovesciata da fuori area con la sua nazionale contro l’Inghilterra. Lui, sempre molto eccentrico nelle dichiarazioni. Ecco alcune anticipazioni dell’intervista con Piers Morgan: «Vuoi giocare con il fuoco? Sarò il tuo fuoco. Ma ti brucerai. Quando dico cheDio, pensi che stia scherzando? Non sto scherzando. Fare il cattivo in un film di James Bond? Schiaccerei Bond, mamolto costoso, nongratis. Guardiola? Al primo incontro con lui mi disse: ...