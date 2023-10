I vincitori del XVII Trofeo Pino Carabellese e del campionato Optimist

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Con tre prove di grande carattere con vento di maestrale tra i 18 e i 20 nodi e onda formata Gianmarco Russo (CV Bari) conquista il primo posto in Divisione A nel”, settima e ultima tappa delzonale juniores e meeting per i cadetti di classe. Con questo risultato l’atleta biancorosso ha ottenuto anche la vittoria dello Zonale in divisione A., il podio Alle sue spalle nella classifica di giornata troviamo invece Luca Ottolino e Francesco Stabile del Cus Bari. Prima femminile e quarta in classifica generale è invece Maria Carla Montanaro del CV Bari. Quinto in classifica generale infine è Nicola Di Pilla, sempre del CV Bari. E se le condizioni ...