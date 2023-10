(Di lunedì 2 ottobre 2023) La realizzazione dei primiè stata una rivoluzione, accelerata dalla pandemia di. Ora è stato riconosciuto anche dal più prestigioso premio al mondo nel settore, ovvero ilper la. Il premio è stato assegnato aper aver gettato le basi per ia Rna messaggero, che hanno poi reso possibile la realizzazione delle dosi somministrate a miliardi di persone in tutto il mondo contro il. Il premioper laper iIl premio ...

