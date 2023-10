I tesori del dopo-vita | i fantasy coffins del Ghana

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Nel cuore del, una pratica unica ha preso, trasformando la morte in un’opportunità per celebrare lae l’individualità. Isono diventati una partele della cultura ghanese, affascinando i visitatori con la loro bellezza e profondo significato. La storia di questa pratica affonda le radici negli anni ’50, nel quartiere di Teshie nella regione del Greater Accra. Qui, abili artigiani locali iniziarono a creare cofani su misura che rappresentavano oggetti, animali o persino mezzi di trasporto, come automobili e aeroplani. La loro creatività si diffuse rapidamente e idivennero una parte essenziale delle sepolture tradizionali. Ma qual è il significato dietro questa pratica unica? Nella cultura ghanese, la ...