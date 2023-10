I nonni bene dell’umanità | l’8 ottobre Giffoni li celebra

Leggi su zon

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Domenica 8celebrerà una giornata molto speciale: la Festa dei, gli angeli custodi di tanti bambini e bambine saranno, con i loro nipoti, i protagonisti di una mattinata dedicata alla complicità e alla condivisione, attraverso il gioco e la musica. Inon sono solo un supporto prezioso per tantissime mamme e papà impegnati al lavoro e in lotta contro il tempo ma sono patrimonio. Sono custodi di storie da raccontare, di tasselli preziosi del nostro passato che contribuiscono ad arricchire la memoria individuale e quella collettiva. Sono dispensatori di sorrisi e amore. Di sguardi profondi capaci di comprendere senza giudicare. Sanno tendere la mano, sempre, cancellando in un istante la stanchezza. Sono capaci di arginare le difficoltà e, con la stessa forza, ...