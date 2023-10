I migliori album di Sting | Reggatta De Blanc dei Police | The Dream Of The Blue Turtles e tanti altri

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Da più di quarant’anni glidi, sia nel periodo aureo deiche in riferimento al percorso solista, ci insegnano che ogni cosa ha una sua sfumatura: oggi è rock, domani è reggae, poi troviamo la ballata e la world music, la hit radiofonica e l’innovazione sperimentale. Al secolo Gordon Matthew Thomas Sumner, oggi lo celebriamo con una carrellata sui 5della sua carriera.De(1979) Il secondodei, pubblicato nel 1979, è un’evoluzione del suono della band che incorpora elementi di reggae e ska. L’ha confermato il successo del power trio, trainato da singoli di successo come Message In A Bottle e Walking On The Moon. ...

E Italo si collega strettamente, a maggior ragione, ai libri di esplicita e dichiarata memoria , da Ianni della nostra vita adi famiglia . Lo si direbbe ideale compimento di una ...Si può sfogliare virtualmente anche il primoPanini Calciatori 1961 - 62. vai al canale Mamma ... Da non perdere la videoclassifica deipiloti dei robot. C'è anche una sezione di podcast ,...

I 50 migliori album d'esordio di sempre HEYJUDE

Tutti i dischi di Drake, dal peggiore al migliore Rolling Stone Italia

La Blue Note ha ripubblicato anche da noi uno tra i migliori titoli all’interno del proprio catalogo, un album che in precedenza poteva costarvi parecchi quattrini in copie d’importazione giapponese.Back to the Future, from The Cure to Culture Club... È online e disponibile per l’ascolto in streaming gratuito la puntata di ottobre 1983 di Radio e ...