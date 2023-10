‘I Leoni di Sicilia’ | il trailer della serie Disney+ con Laura Pausini nella colonna sonora

(Di lunedì 2 ottobre 2023) È tra leoriginali italiane più attesestagione, diretta da Paolo Genovese e tratta dall’omonimo bestseller firmato da Stefania Auci. Parliamosaga familiare destinata a conquistare il pubblico Idi Sicilia, titolo che debutta in esclusiva suin Italia il 25 ottobre. Nell’attesa, Disney ha diffuso ilufficiale accompagnato dalle note del nuovo singolo di, Durare. Il brano, uscito lo scorso 15 settembre, è una potente ballad dedicata all’amore che scorre insieme alle varie tappe di due vite che si fondono in una sola. Sarà la end credit song di tutti gli otto episodi. “Conoscevo il libro di Stefania Auci – racconta...

Disney+ ha pubblicato il trailer ufficiale della serie originale italiana Idicon il nuovo singolo di Laura Pausini , Durare . L'artista italiana più premiata del mondo, reduce dalla vittoria di un Golden Globe, una nomination agli Oscar, è in attesa di ...Disney+ ha diffuso in streaming il trailer ufficiale della serie originale italiana Idicon il nuovo singolo di Laura Pausini , Durare . L'artista italiana più premiata del mondo, reduce dalla vittoria di un Golden Globe, una nomination agli Oscar, è in attesa di ...