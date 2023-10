I Leoni di Sicilia | il nuovo singolo di Laura Pausini nel trailer della serie con Miriam Leone

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Latratta dal romanzo bestseller di Stefania Auci debutterà su Disney a fine ottobre. Disney+ ha diffuso in streaming ilufficialeoriginale italiana Idicon ildi, Durare. L'artista italiana più premiata del mondo, reduce dalla vittoria di un Golden Globe, una nomination agli Oscar, è in attesa di ricevere il prestigioso riconoscimento di Persona dell'Anno 2023 dalla Latin Recording Academy, nell'anno del suo trentennale di carriera, alle porte di unalbum di inediti e del suo decimo tour mondiale. IlDurare, uscito il 15 settembre, è una potente ballad dedicata all'amore che scorre insieme alle varie ...

Ecco la guida completa di BubinoBlog alle novità di OTTOBRE 2023 di DISNEY Plus Se vi siete persi il post sulle novità relative a ...

A ottobre c’è chi aspetta di mettersi comodo sul divano per scoprire come proseguiranno le serie tv dedicate a Lupin, al gruppo di medici ...

Ecco la guida completa di BubinoBlog alle novità di OTTOBRE 2023 di DISNEY Plus Se vi siete persi i post sulle novità relative a Netflix e ...

Disney+ ha pubblicato il trailer ufficiale della serie originale italiana Idicon il nuovo singolo di Laura Pausini , Durare . L'artista italiana più premiata del mondo, reduce dalla vittoria di un Golden Globe, una nomination agli Oscar, è in attesa di ...Disney+ ha diffuso in streaming il trailer ufficiale della serie originale italiana Idicon il nuovo singolo di Laura Pausini , Durare . L'artista italiana più premiata del mondo, reduce dalla vittoria di un Golden Globe, una nomination agli Oscar, è in attesa di ...

I leoni di Sicilia, il trailer ufficiale della serie [HD] MYmovies.it

Il trailer ufficiale e dove vedere in anteprima I Leoni di Sicilia, la serie tv in uscita su Disney+ il 25 ottobre. C'è anche Laura Pausini.Disney+ ha rilasciato il trailer ufficiale di I Leoni di Sicilia, la nuova serie originale italiana diretta da Paolo Genovese che debutterà sulla piattaforma il 25 ottobre in esclusiva con i primi ...