I calzini bassi di Albert Gudmundsson

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il problema dei pregiudizi non è tanto il fatto che questi sono un modo di facilitare la complessità della realtà – anzi, è ciò che hanno di positivo – è che ci fanno scivolare nello stereotipo. E lo stereotipo è parecchio noioso, rende fisso e immutabile ciò che fisso e immutabile non è. Va così nella quotidianità, va così anche nel calcio. Per anni, da quando l’Islanda ha trovato un posto nella geografia calcistica, i calciatori islandesi erano per noi italiani molto alti, molto grossi, molti fisici, molto quadrati. Per il sommarsi di tutte queste caratteristiche erano riusciti ad arrivare ai quarti di finale degli Europei del 2016. Fu un grande innamoramento collettivo di tutto quel mondo calcistico che cerca innamoramenti collettivi al di fuori dei confini nazionali. Una bella narrazione di squadra, di uomini con un solo volto e caratteristiche standard: grandi, grossi, lottatori. ...

L'islandese non ha un ruolo e non ha una posizione. Proprio per questo sta facendo bene nel Genoa di Alberto Gilardino. È soprattutto la miglior risposta calcistica allo stereotipo dell'Islanda e del ...