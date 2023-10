Highlights e gol Sassuolo-Monza 0-1 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la settima giornata del campionato di. Al Mapei Stadium partita viva con entrambe le squadre che provano a fare male senza speculare. Ilsicuramente parte meglio ed ha un paio di occasioni clamorose con Laurientè e Pinamonti. Ma anche ilnon è da meno e con Colombo e Ciurria si fa molto pericoloso. All’intervallo si va sullo 0-0. Nella ripresa ilsta meglio e Kyriakopoulos a porta spalancata si divora letteralmente il gol dello 0-1. Rete che arriva qualche minuto più tardi grazie a Lorenzo Colombo: il centravanti delfa tutto lui, vince un contrasto con Ruan Tressoldi, entra dentro ...

Il video con gli Highlights e i gol di Roma-Frosinone 2-0, match valido per la settima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Lukaku sblocca la sfida ...

Il video con gli Highlights e i gol di Atletico Madrid-Cadice 3-2, match valido per l’ottava giornata della Liga 2023 / 2024 . I colchoneros ...

La Recanatese vince di misura contro la Spal nella sesta giornata della Serie C 2023 /24. A firmare la vittoria dei padroni di casa è Morrone al ...

La partita è stata intensa e combattuta, con entrambe le squadre che hanno cercato in tutti i modi di trovare ildella vittoria. Glidel match pubblicati da Paolo Zerbi: .c - entry > p"...... Acuña; Jordán, Fernando, Rakiti; Ocampos, En - Nesyri, Lukebakio Indisponibili : Lamela (coscia), Nianzou (problema muscolare) In dubbio : nessuno Diffidati : nessuno2017: guarda i...

Roma-Frosinone 2-0: video, gol e highlights Sky Sport

VIDEO Palermo-SudTirol 2-1, gol e highlights: Aurelio regala i tre punti a Corini Mediagol.it

Sassuolo – Monza highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Serie A. I brianzoli si impongono con il risultato di 0-1 grazie alla rete di Colombo al 66'. L’attaccante di priorità del Milan ha ...Sconfitta casalinga per la Juventus Next Gen, che ieri pomeriggio è caduta 1-0 in casa contro la Torres. Decisivo il gol di Liviero al 74'. Di seguito gli highlights della gara.