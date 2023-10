Hci e Koiné conseguono certificazione su parità di genere e investono in sostenibilità

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 2 ottobre 2023) (Adnkronos) – Gruppo Hci e, aziende attive nel settore del business process outsourcing e contact center con sedi in tutta Italia e base a Maerne di Martellago (Ve), hanno conseguito ladidi(UNI/Pdr 125:2022). Il risultato, ottenuto anche grazie alla consulenza della società milanese Advance Professional Services Srl, è particolarmente significativo in quanto pone il Gruppo tra le prime società del settore a certificarsi in quest’ambito a livello nazionale. Da sempre la componente femminile in azienda riveste un ruolo particolarmente rilevante, costituendo oltre il 70% in un organico di circa 1200 addetti operanti nel quartier generale di Venezia e nelle sedi di Torino, Milano, Bologna, Trieste, Lucca, Napoli, Brindisi, Taranto e Lecce. Il Gruppo Hci, di cuiè ...