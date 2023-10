Harry Potter | dove vedere tutti i film in streaming

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Sono passati 22 anni da quando il primodella saga diha debuttato al cinema, rendendo reale tutto ciò che, fino ad allora, avevamo solo immaginato leggendo i libri di J. K. Rowling. Da quel momento, il franchise cinematografico con protagonista il giovane mago dalla cicatrice a forma di saetta è entrato nel cuore dinoi, diventando un vero e proprio cult che, di tanto in tanto, richiede una nuova visione. Perché non importa quanto tempo sia passato e quanto i nostri beniamini siano cresciuti (e noi con loro), tornare a Hogwarts è sempre un po’ come tornare a casa. Se state pianificando un rewatch della saga, da soli, in compagnia di altrihead o, magari, di qualcuno da introdurre a questo magico mondo, è importante sapere su quali piattaforme trovare ...