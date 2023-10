Grande Fratello stasera | Alfonso Signorini elimina un concorrente

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Nuova puntata del. Le anticipazioni di lunedì 2 ottobre 2023 riferiscono che il pubblico ne vedrà delle belle.è pronto a nuove indagini sulla love stories (costruita a tavolino per mantenere alta l'attenzione?) che vede protagonista il triangolo Vittorio Menozzi, Anita Olivieri e Heidi Baci. Il modello torinese ha dimostrato un particolare interessa per Anita, ma negli ultimi giorni sembra essersi avvicinato anche a Heidi. Massimiliano Varrese, che sembra essere senza speranze, come reagirà? Heidi l'ha rifiutato in diretta su Canale 5 con un due di picche. Secondo Cesara Buonamici è solo una strategia: "Nessuna donna vuole essere considerata una preda da poco fatica, nessuna donna accetta tutta questa fretta, c'è un minimo di sospetto di strategia da parte di ...