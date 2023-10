Grande Fratello | Samira Lui prende in giro Giuseppe Garibaldi? Lo sfottò di gruppo non piace

La concorrente del Grande Fratello, Giselda Torresan , ha un fidanzato ? Attualmente la giovane (ex) operaia è single e con un passato sentimentale ...

Chi sono la madre e il Padre di Giselda Torresan del Grande Fratello ? Cresciuta in montagna, la concorrente non è abituata a tante cose e, anche il ...

Il Grande Fratello torna questa sera in diretta su canale 5 Alfonso Signorini, seguiremo la puntata come sempre minuto per minuto su Leggo.it. Uno ...