Grande Fratello | giorno 21 | commenti al live

Momento di sconforto anche per Giuseppe Garibaldi . Anita e Samira parlando del calabrese deridendo il suo interesse per la modella italo-senegalese.

Non manca no i momenti di sconforto al Grande Fratello . Il reality condotto da Alfonso Signorini sta catturando sempre di più l'attenzione dei fan del ...

Il Viminale vuole fare ricorso • All'hotel Ariston di Paestum,convention di Forza ... vicino a Modena a un uomo di 64 anni, al culmine di una lite, uccise a coltellate madre e&...IT 20:40 - STRISCIA LA NOTIZIA - LA VOCE DELLA VEGGENZA 21:20 -Italia 1 18:16 -18:21 - STUDIO APERTO LIVE 18:29 - METEO 18:30 - STUDIO APERTO 18:59 - STUDIO APERTO ...

Suite Selassiè è tutto quello che non ci manca del Grande Fratello Vip Fanpage.it

Nell'attesa della nuova puntata del Grande Fratello 8 è successo l'inaspettato in casa: Valentina ha fatto un paragone ardito e Beatrice se l'è presa ...Rieccoci con l’appuntamento del lunedì sera insieme ai concorrenti del Grande Fratello 2023. Stasera, 2 ottobre, andrà in onda la puntata numero 7 sempre in diretta televisiva e in streaming. A che ...