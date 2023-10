Granchio blu | associazioni contro il Governo | no allo strascico

Leggi su funweek

(Di lunedì 2 ottobre 2023) “Una cura peggiore del male: conseguenze devastanti per l’ecosistema, con ricadute anche sulla pesca artigianale”: il WWF, Greenpeace Italia, Legambiente, Marevivo e MedReAct esprimono forte preoccupazione rispetto alla richiesta delitaliano all’Unione europea di aprire una pesca a“sperimentale” entro le 3 miglia, come risposta all’emergenzablu. Il divieto alla pesca aentro le 3 miglia è stato introdotto dall’UE nel 2006, in tutte le sue acque, considerato il forte impatto di questa tecnica di pesca nelle zone costiere. La situazione, seppur di emergenza, non giustifica secondo lequesto ritorno al passato. Stessa preoccupazione è stata espressa anche dalla comunità scientifica nazionale, su iniziativa dei ricercatori del Nord Adriatico, in una ...