Gran Hermano VIP | Oriana Marzoli e la verità sulla pillola ricevuta in confessionale | interviene la produzione spagnola

Non si placano le polemiche sollevate dopo l'uscita di scena di Oriana Marzoli dalVip . L'ex gieffina ha abbandonato la versione spagnola del reality show al quale aveva già partecipato anche in Italia, e in molti si chiedono se dietro questa decisione ci sia la ...Oriana Marzoli è stata cacciata dalVip, non si è ritirata. L'ira funesta del fidanzato Daniele Dal ...

Oriana Marzoli: Al Gran Hermano mi hanno dato una pasticca, c'è il video che lo dimostra Fanpage.it

VIDEO | Oriana Marzoli fuori dal Gran Hermano, lei furibonda: "Mi hanno cacciato" Dire

Telecinco no atraviesa ahora su mejor momento. Sus programas no terminan de encajar en la parrilla de televisión y por más movimientos estratégicos que la cadena realiza no llega a dar con la tecla. S ...Dopo aver lasciato il Gran Hermano Vip, Oriana Marzoli ha lanciato accuse pesantissime al programma: dopo il rientro in Italia ha raccontato la sua versione.