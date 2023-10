Il GP del( qui gli orari delle sessioni ) si correrà per la prima volta con le nuove ... Asfalto, tra l'altro, rifatto interamente e dal quale lasi attende caratteristiche di abrasività ...Queste le parole del direttore motorsportMario Isola riguardo il ritorno dell'F1 ina due anni di distanza dall'esordio. 'Sulla carta le caratteristiche della pista sono rimaste ...

UN SECONDO DEBUTTO IN QATAR Newsroom Pirelli

GP Qatar, Pirelli e un circuito impegnativo da riscoprire Autosprint.it

Formula 1 GP Qatar Pirelli – Come per il precedente Gran Premio del Giappone, in Qatar i team useranno la C1 come P Zero White hard, C2 come P Zero Yellow medium e C3 come P Zero Red soft. Oltre al ...La severità di Losail sulle gomme è considerata alla stregua di Suzuka. Le squadre avranno un solo turno di libere per mettere a punto le monoposto e verificare il degrado delle mescole C1, C2 e C3 ...