Governo | Durigon ‘smentisce’ Landini e dice la sua su legge di bilancio

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il sottosegretario leghista al Lavoro, Claudio, ha rilasciato una intervista ai microfoni del quotidiano “La Repubblica” Claudio“smentisce” Maurizio. Soprattutto in merito alle ultime dichiarazioni che ha rilasciato l’attuale presidente della Cgil. Ovvero che l’attuale manovra non ha “né coraggio né visione”. Questo, e molto altro ancora, quello che l’attuale sottosegretario leghista al Lavoro ha parlato in una lunga intervista concessa alla ‘Repubblica‘. In merito alla secondadideltargato Giorgia Meloni ha precisato: “Si tratta di un passaggio difficile, ma allo stesso tempo sostenibile“. Il sottosegretario al Lavoro e Politiche sociali, Claudio(Ansa Foto) Notizie.comAnche perché, allo stesso tempo, tende ad ...

Pensione per tutti : la riforma delle pensioni è un argomento di grande importanza per il governo , come dichiarato dal sottosegretario al Lavoro ...

Per Claudio, sottosegretario leghista al Lavoro, la seconda legge di Bilancio delMeloni "è difficile, ma sostenibile", aiuta "il lavoro povero e le pensioni basse". E introduce una ...Candidare il "sindacalista bianco" che ha offerto una mano alnella battaglia sul salario ... ad esempio, ha partecipato a Cervia alla festa della Lega Romagna con il sottosegretario, a ...

Durigon: “Col quoziente familiare meno tasse per chi ha più figli” la Repubblica

Italia terza in Europa per disoccupazione: Durigon sconsiglia salario ... Avvisatore.It

Non è vero, come dice il leader della Cgil Landini, che la manovra non ha "né coraggio né visione". Per Claudio Durigon, ...«Stiamo agendo in modo prudente, intelligente e sostenibile, cercando spazi giusti per dare risposte in una fase critica che certo non ci permette di mettere tasse. Non mi aspetto una bocciatura né ...