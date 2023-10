Gorizia | il sindaco di Gradisca d' Isonzo | “Il Cpr è una bomba pronta a scoppiare”

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Unain ogni momento. Così Linda Tomasinsig, sindaca did’, ha definito il Cpr che si trova nel paese in provincia didove da anni la struttura ospita un centinaio di persone, accanto a un centro di accoglienza che dà ricovero ad altri 600 migranti. “All’interno c’è un alto livello di violenza, a causa della carenza di regole specifiche per chi gestisce le strutture”, ha detto la prima cittadina. "Tutto questo per rimpatriare, da tutta Italia, poco più di 3mila persone nel 2022: risultato irrisorio che deriva da costi economici, sociali e umani altissimi", ha continuato Tomasinsig, che ha poi definito “una misura bandiera” la decisione del governo di aprire nuovi centri (LO SPECIALE MIGRANTI).