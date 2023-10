Gli U2 portano il live in una nuova dimensione alla Sphere di Las Vegas

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Life&People.it Unastruttura destinata a mutare in modo significativo l’esperienza e la fruizione dell’intrattenimento dal vivo. A dettare la linea sono gli U2 che, il 29 settembre, hanno inaugurato una serie di concertidi Las, portando il pubblico all’interno di uncompletamente immersivo, avvicinandosi vertiginosamente anche alle strutture simili già viste nell’arte contemporanea. Siamo davanti ad un nuovo inizio? Che cosa è e come funziona ladi Las? LaAt the Venetian Resort, conosciuta in precedenza come MSG, è uno spazio d’intrattenimento situato a Les, precisamente vicinostrip. Il progetto, firmato da Populous (celeberrimo ...