Gli NFT sono equiparabili a uno “Schema Ponzi”?

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Una provocazione che, però, sembra avere un chiaro e ben definito riverbero all’interno del mercato (ora in crisi) dei non-fungible token. Prima che la bolla scoppiasse, con un calo esponenziale del valore dei singoli oggetti digitale e di tutto il comparto, l’esperto giornalista finanziario Matt Levine scrisse su Bloomberg un ampio approfondimento legato alla blockchain, alle criptovalute e a tutto quell’ecosistema che sembrava essere l’idea giusta per il futuro. Proprio in quell’occasione, si parlò per la prima volta dell’assonanza tra NFT e ““, uno dei modelli più consolidati (e convertiti in epoca digitale) di truffa. LEGGI ANCHE > La crisi degli NFT: perché non se ne parla più e qualile ragioni del crollo? Che quel mondo fatato non potesse essere la panacea di tutti i mali era evidente fin dall’inizio. Cercare ...