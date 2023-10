Gli chiedono di De Laurentiis | la risposta di Ancelotti spiazza tutti

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Real Madrid (nonché ex Napoli, ndr) Carloha avuto modo di parlare anche del presidente Aurelio Dee del rapporto che ha con il suo ex numero uno: non manca la stoccata. Grande attesa in città per la prestigiosa sfida di Champions League contro il Real Madrid, per un Napoli che intende viversi una bellissima serata di calcio, magari con un risultato positivo. Uscire con un risultato benevolo dalla bolgia del Diego Armando Maradona sarebbe importante per la squadra di Rudi Garcia, in ottica classifica del girone, ma è chiaro che l’avversario è imponente e tra i più fastidiosi per una competizione del genere. Questa, inoltre, è anche l’occasione per gustarsi il ritorno a Napoli dell’ex tecnico Carlo, per la prima volta allo stadio di Fuorigrotta dopo ...