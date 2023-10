Gli arbitri del gol annullato al Liverpool “pagati” dagli Emirati proprietari del City As

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 ottobre 2023) In Inghilterra il caso del golalcon errore clamoroso in sala Var potrebbe avere strascichi non da poco. Intanto la polemica infiamma non solo in Premier e non solo per l’errore in sè, ma anche per i sospetti alimentati dal possibile motivo dell’errore: glie Var di Tottenham-erano stanchi perché arrivavano da una trasferta negliArabi. Ne scrive su As Alfredo Relano: “Errare humanum est, si potrebbe chiudere così, ma ieri il The Times ha riferito che i due nella sala Vor avevano arbitrato 48 ore prima negliArabi Uniti, e che forse il cambio di orario e la stanchezza potrebbero li hanno colpiti. Informazioni che aprono la porta a sospetti dannosi. Ilappartiene agliArabi Uniti, ...