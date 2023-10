Giustizia | Finocchiaro | ' migliora funzionamento di quella civile ma nodo arretrati e risorse'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - “Oggi presentiamo 'L'Italia e il valore della reputazione: lacinque anni dopo', l'aggiornamento del progetto avviato nel 2016 da italiadecide in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Il ragionamento che da anni stiamo compiendo parte dalla consapevolezza che dalla reputazione del Paese in determinati settori chiave deriva la nostra capacità di attrarre e trattenere le, i talenti, gli investimenti indispensabili ad una crescita sostenibile nel tempo". Così la presidente di Italiadecide Annaalla presentazione della ricerca “L'Italia e il valore della reputazione: lacinque anni dopo” in corso alla sala Koch di Palazzo Madama. "Laè stata la l'oggetto delle ...