(Di lunedì 2 ottobre 2023) Non c’è uncontro il governo Meloni. Ma c’è un. Lo dice l’ex ministro dell’Economiain un’intervista al Corriere della Sera. Nel colloquio con Marco Cremonesi l’attuale presidente della Commissione Esteri della Camera corregge il tiro dell’esecutivo sulla Germania: «Non c’è un, c’è un. Tra l’altro, per certi versi la guerra ha prodotto effetti di stabilizzazione: dubito che unaspeculazione internazionale sia organizzata contro un Paese occidentale. Anzi, per quanto ne so, lo escludere». Secondosiamo alla ...

Non c’è un grande complotto contro il governo Meloni. Ma c’è un grande debito. Lo dice l’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti in un’intervista ...

: 'Problema non è spread, ma debito' L'ex ministroin un'intervista al Corriere della Sera affronta il tema: 'Oggi il problema non è se è alto o basso lo spread, ma il debito. ..., presidente della commissione Esteri della Camera ed ex ministro dell'Economia del governo Berlusconi, in un'intervista concessa al Corriere della Sera, ha spiegato che non si tratta ...

Giulio Tremonti: «Non c'è un grande complotto ma c'è un grande debito. No ai tecnici» Open

Debito pubblico, Tremonti a valanga: "Anni di finanza scriteriata". No ai tecnici Il Tempo

Sale anche il rendimento del decennale italiano al 4,81%, in aumento di tre punti base. Tremonti: "Problema non è spread, ma debito" L'ex ministro Giulio Tremonti in un'intervista al Corriere della ...Per quanto riguarda il debito pubblico, l'Italia si sta impegnando a ridurre gradualmente questa cifra. Si prevede che il debito scenderà ...