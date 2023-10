Giselda Torresan | la depressione dopo una brutta storia d’amore

Chi sono la madre e il Padre di Giselda Torresan del Grande Fratello ? Cresciuta in montagna, la concorrente non è abituata a tante cose e, anche il ...

In molti hanno notato come la regia non abbia richiamato Giselda Torresan e Rosy Chin mentre parlavano a bassa voce sotto le coperte L'articolo ...