Giroud avvisa | «Milan ha più qualità rispetto allo scorso anno!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Oliviersi è espresso a proposito degli obiettivi personali e delin questa stagione. L’attaccante francese, intervistato dai cronisti presenti aello, manda un messaggio alle rivali QUALITA’ – Queste le considerazioni dia proposito degli obiettivi stagionali dele delle aspirazioni personali: «? Vogliamo giocarci entrambi le competizioni. Abbiamo piùe quantitàanno. Voglio fare di tutto per aiutare la squadra a vincere». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - ...