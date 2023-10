... un oro e un argento nei 1500 e 800 nel 2019, un bronzo negli 800 nel 2022 e un argento nei 1500 nel 2023: un campionario didavvero invidiabile per la romana che è anche l'azzurra con più ...... mentre era impegnato in un volantinaggio in viale delleD'Oro, zona Balduina. 'Walter ... Walter era la megliodella nostra città. A 46 anni dalla sua morte non abbiamo dimenticato'. ..

Gioventù, medaglie e grandi prospettive: Quadarella e Pilato al Festival dello Sport La Gazzetta dello Sport