Giorgia Soleri | la confessione dopo l' addio a Damiano | Non ho più un letto

Il trasloco per Giorgia Soleri non è stato così semplice. L'attivista, poeta e influencer milanese, fresca di separazione dallo storico fidanzato ...

Giorgia Soleri è molto attiva sui propri profili social e ama pubblicare tante storie al giorno per tenere sempre aggiornati i suoi fan su ciò che ...

Il cantante dei Maneskin ha parlato in un’intervista della fidanzata storica Giorgia Soleri, menzionando anche il famoso video che aveva rivelato al ...