Giorgia Meloni | un premier al bivio Il corsivo di Cangini

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La vittoria delle elezioni slovacche da parte dell’ex“sovranista” Robert Fico non è una buona notizia per. Lo sembra, ma non lo è. L’anno di governo appena trascorso ha dimostrato empiricamente che, dalla questione migranti ai margini sulla spesa pubblica degli Stati membri, i migliori alleati europei del partito disono anche i peggiori avversari dell’Italia. E dunque del governo. La mancata vittoria in Spagna di Vox, altro alleato “scomodo” della leader di FdI, è stata dunque bilanciata ieri dalla vittoria in Slovacchia di Fico. Una vittoria che spaventa sia le istituzioni europee, sia gli investitori internazionali, sia le agenzie di rating, tutti preda del timore che l’onda populista delle destre diventi uno tsunami destinato a rendere ...