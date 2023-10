Giorgia Meloni e la caccia al nemico | quando il complottismo è simbolo di debolezza

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ah, la Premier! Dopo un anno di governo, sembra che abbia scambiato il suo ufficio con un set di un film thriller, pieno di complotti e nemici nascosti dietro ogni angolo. Da Lampedusa alle finanze, ogni problema sembra avere un colpevole pronto a saltare fuori da una scatola, come un Jack-in-the-box. E chi sono questi colpevoli? Beh, secondo la nostra Premier, sono Goldman Sachs, la Trilateral e, ovviamente, il povero Soros. Ah, e non dimentichiamoci dei giudici! Forse dovrebbero prendere lezioni di social media dalla Premier, così potrebbero diventare influencer e smettere di emettere sentenze noiose. Ma aspetta, c’è di più! Giulio Tremonti, l’ex ministro dell’economia, ci ricorda che forse dovremmo preoccuparci di cose reali, come il debito, invece di perdere tempo con teorie del complotto. Ma chi ha bisogno di realtàsi può avere ...