Ginnastica artistica | sorpresa spaziale dall’Africa | Kaylia Nemour sconfigge Simone Biles alle parallele La Francia ha perso un talento da 6 8…

(Di lunedì 2 ottobre 2023) I Mondiali 2023 diregalano una maestosa e inattesa. L’algerinaha eseguito uno strabordante esercizioparle asimmetriche, portando addirittura un D Score pari a 6.8 sulla pedana di Anversa. Difficoltà esorbitanti per questo nome nuovo del circuito internazionale, che nelle gambe aveva una nota di partenza superiore di 4 decimi rispetto a Shilese Jones e di addirittura 0.8 nei confronti disi è inserita in seconda piazza con il punteggio complessivo di 14.733 (7.933 per l’esecuzione), a un solo centesimo di distacco dalla statunitense Jones (14.833) e ampiamente davanti a...

Debuttare ai Mondiali di Ginnastica artistica , a 16 anni, non è una cosa che capita tutti i giorni ed è indubbiamente un numero per poche elette. ...

' A tutti quelli che guardano solo per vedere se ce l'avrei fatta o meno: CE L'HO FATTA '. Così su Instagram Simone Biles dopo lo storico salto in occasione dei Mondiali di Anversa. La campionessa ...Torna Simone Biles e lo fa da regina ai Mondiali didi Anversa. La campionessa americana, dopo il ritiro dalle gare dei Giochi Olimpici di Tokyo per un blocco psicologico ha illuminato le qualificazioni del torneo iridato nella ...

Torna Simone Biles e lo fa da regina ai mondiali di ginnastica artistica di Anversa. La campionessa americana, dopo il ritiro dalle gare dei Giochi di Tokyo per un blocco psicologico ha illuminato le.La Francia non avrà la propria squadra di ginnastica artistica maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un vero e proprio fallimento per il movimento transalpino, che non potrà schierare il quintetto d ...