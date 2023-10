Ginnastica artistica | Mondiali 2023 | Italia quinta | Simone Biles dominatrice Cinesi super tra staggi e trave

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L’si è qualificata alla Finale a squadre deidicon un eccellente quinto posto ottenuto nel turno preliminare, frutto del 162.230 stampato domenica pomeriggio nella prima suddivisione. Le Fate torneranno in pedana mercoledì sera e proveranno anche a lottare per il podio. Gli USA disono inarrivabili (171.395) e precedono la Gran Bretagna di Jessica Gadirova (166.130). La Cina si è piazzata al terzo posto (165.663) grazie a due rotazioni folli tra parallele asimmetriche (43.533) e(42.666), ovvero i due punteggi più elevati del lotto con cui hanno messo una pezza alle criticità riscontrate tra volteggio e corpo libero. Sono state Qiyuan Qiu e Zhuofan Huang a illuminare la scena sugli ...

