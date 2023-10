Ginnastica artistica | l’Italia torna alle Olimpiadi | a Parigi qualche innesto di specialisti per inseguire le medaglie? I possibili nomi

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023)torneràcon la squadra dimaschile dopo dodici anni di assenza. L’ultima apparizione dei Moschettieri ai Giochi risale a Londra 2012, quando Matteo Morandi conquistò la medaglia di bronzo agli anelli e Alberto Busnari sfiorò il podio al cavallo con maniglie. In quell’occasione il biglietto arrivò attraverso la lotteria infernale del test event, mentre a2024 si volerà in carrozza con addirittura il sesto posto nel turno preliminare dei Mondiali e dopo essersi laureati Campioni d’Europa per la prima volta nella storia. La debacle totale di Glasgow 2015 (il punto più basso del movimento tricolore negli ultimi due decenni) e le lacrime di Stoccarda 2019 (quando il tagliando a cinque cerchi non venne acciuffato per una manciata di decimi) ...