Ginnastica artistica | l’Italia resta terza ai Mondiali | Olimpiadi e Finale più vicine Rivelazione Nemour | la Romania risale

(Di lunedì 2 ottobre 2023)conserva il terzo posto nella classifica a squadre dei2023 dial termine delle prime due suddivisioni odierne del turno di qualificazione. La nostra Nazionale ha mantenuto il piazzamento grazie al 162.230 confezionato ieri pomeriggio edetro agli inarrivabili USA di Simone Biles (171.395) e alla Gran Bretagna di Jessica Gadirova (166.130). Le Fate si sono lasciate alle spalle tutte le squadre che si sono esibite nella mattinata di oggi: laapparsa in buona crescita (157.795, quinta dietro all’Olanda), l’altelenante Messico (154.628, settimo dietro alla Corea del Sud), la poco brillante Spagna (ottava con 152.895), il lacunoso Belgio privo della stella Nina Derwael (151.662) e l’impalpabile Svezia (150.263)....

Debuttare ai Mondiali di Ginnastica artistica , a 16 anni, non è una cosa che capita tutti i giorni ed è indubbiamente un numero per poche elette. ...

“A tutti quelli che guardano solo per vedere se ce l’avrei fatta o meno: CE l’ho FATTA“. Così su Instagram Simone Biles dopo lo storico salto in ...

' A tutti quelli che guardano solo per vedere se ce l'avrei fatta o meno: CE L'HO FATTA '. Così su Instagram Simone Biles dopo lo storico salto in occasione dei Mondiali di Anversa. La campionessa ...Torna Simone Biles e lo fa da regina ai Mondiali didi Anversa. La campionessa americana, dopo il ritiro dalle gare dei Giochi Olimpici di Tokyo per un blocco psicologico ha illuminato le qualificazioni del torneo iridato nella ...

Simone Biles nella leggenda, eseguito il salto impossibile la Repubblica

Mai nessuna donna aveva provato lo Yurchenko: Simone ha stupito ancora, riappropriandosi della sua leggenda ...Torna Simone Biles e lo fa da regina ai mondiali di ginnastica artistica di Anversa. La campionessa americana, dopo il ritiro dalle gare dei Giochi di Tokyo per un blocco psicologico ha illuminato le.