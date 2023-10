Ginnastica artistica | Arianna Belardelli stupisce ai Mondiali | esordio con i fiocchi | tra dty e corpo libero E i complimenti di lusso…

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Debuttare aidi, a 16 anni, non è una cosa che capita tutti i giorni ed è indubbiamente un numero per poche elette. Esordire in maniera positiva, senza errori e convincendo su tutta la linea è un’impresa degna di un grande talento.è stata semplicemente bravissima durante le qualifiche andate in scena ieri pomeriggio ad Anversa. Tanto da ricevere iin pubblico dalla capitana Alice D’Amato, a nome di tutte le compagne di squadre. La romana è stata chiamata in causa in due circostanze e ha risposto presente con un piglio da veterana che merita il massimo elogio: era l’unica azzurra, oltre ad Alice D’Amato, ad avere in dote il doppio avvitamento al volteggio e ha timbrato un valido 13.833; al...