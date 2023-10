Gigi D’Alessio | fa discutere la sua foto con Tommy Parisi | figlio del boss Savinuccio

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Come riporta Repubblica Bari, sta facendoil post pubblicato due giorni da, dopo il concerto dial Palaflorio di Bari. Il cantante napoletano sorridente fa il segno della vittoria e abbraccia il cantante neomelodicoquarantenne deldi Japigia(in carcere da anni) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da •• (@official) Tanti i commenti positivi per il neomelodico pugliese su Instagram: c’è chi scrive “è il top”, chi “sei grande” e chi lancia l’idea di una collaborazione tra i due. Sull’opportunità per ...