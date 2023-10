Giana Atm | “A Milano il trasporto pubblico copre il 60% degli spostamenti”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) “Esiste un tema di disparità della capillarità, e dunque dell’accessibilità, delle reti di mobilità tra l’area urbana e l’hinterland, ovvero l’area della ‘grande’ che va oltre i confini amministrativi dell’ex provincia di. Ne è prova che dove la rete è più capillare, la percentuale di chi si sposta con i mezzi pubblici sale. Prendiamo ad esempiocittà, qui ilil 55-60%, nell’interscambio dai comuni dell’hinterland versoinvece la copertura si aggira al 35% e questa percentuale si abbassa ancora se guardiamo aglitra paesi dell’hinterland. Dobbiamo fare un passo in più per rendere ilpiù efficace anche in quelle ...

Così Arrigo, amministratore delegato di, intervenendo al panel "Nuove forme di mobilità: dalle periferie alle grandi Città" in occasione dell'incontro "Lombardia locomotiva d'Italia. Il ...... ovvero: 'Creare le condizioni ideali per fare le cose, dalla semplificazione normativa allo sviluppo di competenze adeguate', ha affermato Arrigo, amministratore delegato dispa. Anche in ...

Giana (Atm), a Milano il 60% degli spostamenti è con il Tpl Agenzia ANSA

Giana (Atm): "A Milano il trasporto pubblico copre il 60% degli ... Adnkronos

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “Il ‘me ne frego’ può andar bene quando vanno in processione a Predappio, ma non funziona quando sono al governo e devono dare risposte ai problemi del Paese. E soprattutto ...(Adnkronos) – “Esiste un tema di disparità della capillarità, e dunque dell’accessibilità, delle reti di mobilità tra l’area urbana e l’hinterland, ovvero l’area della ‘grande Milano’ che va oltre i c ...