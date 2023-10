GF 2023 Letizia Petris contro Samira Lui

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Giulia Salemi alla presentazione della VB Chain di Victoria Beckham alla Paris Fashion WeekFedez in ospedale, Giulia Salemi lo difende da alcuni commenti negativi degli hatersOriana torna dal suo amore Daniele, i gesti notturni che fanno gioire i fan della coppia Anticipazioni settima puntata GF del 2 ottobredice la sua suLui e sottolinea i cambiamenti del volto del reality, nuova concorrente del GF, ha dichiarato: “Ragazzi sinceramente io ci sono rimasta male perché ieri quando siamo usciti dalla festa tutti contentissimi Arnold si mette a cena di fianco a me, non so perché c’era il posto, perché Ange aveva preso il suo posto e gli dico “come stai” e lui “adesso sto veramente bene“. Dopo l’ha detto ...