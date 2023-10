“GF 2023” | le telecamere incastrano la concorrente | si mette male ora

(Di lunedì 2 ottobre 2023) News tv. . Il nuovo Grande Fratello, senza elementi tash, voluto da Pier Silvio Berlusconi non sembra aver colpito in pieno il pubblico di Canale 5. Nel corso di una delle ultime dirette tv, il padrone di casa Alfonso Signorini ha dovuto incitare i concorrenti a lasciarsi andare sperando in qualche dinamica succulenta. Nelle ultime ore unadel GF, Letizia Pretis, si sarebbe lasciata andare ad un’imprecazione durante un momento di convivialità con gli altri inquilini. Uno scivolone che ha immediatamente fatto alzare il livello di attenzione del pubblico che ha chiesto immediati provvedimenti nei confronti dellaLeggi anche: “Grande Fratello”, il confessionale di Anita viene trasmesso per errore: è bufera contro gli autori Leggi anche: “Grande Fratello”, l’annuncio choc della ...

'Purtroppo sono successi, ci sono state delle spiegazioni, ci sono stati dei perdoni, non subito - ha confessato Emanuele Filiberto davanti alle- E' cosi c'è un grandissimo amore e un ...... risse e degrado con vista Teatro Romano 02/10/- 15:15 Redazione Attualità 0 2 LECCE - Vico ...tanti sono gli episodi di risse e liti furibonde avvenuto sotto l'occhio elettronico delle...

Duecento telecamere. Questo l'obiettivo per il triennio 2023-2025 LA NAZIONE

Rezzato: nuove telecamere nei parchi cittadini Prima Brescia

"Alla ripresa delle udienze saranno sentiti l'archeologo forense e l'ingegnere che ha fatto la perizia sulle telecamere richiesta dalla difesa di Danish - spiega all'Adnkronos l'avvocato Valeria Miari ...Sembra che parli al bar con gli amici e lancia una bomba. Dice certe cose davanti alle telecamere, per me sei pessimo sotto l'aspetto della comunicazione. Per me i senatori anche non hanno preso bene ...