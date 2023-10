Germania - Gli incentivi per elettriche e ibride plug-in sono già costati 9 | 5 miliardi

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Laha speso poco meno di 9,5di euro per incentivare l'acquisto di auto-in e a celle di combustibile. L'ammontare dell'esborso sostenuto da Berlino è stato fornito dall'Ufficio federale per gli Affari economici e il controllo delle esportazioni (Bafa-Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle), in occasione di un importante risultato raggiunto dal programma di agevolazioni partito nel 2016: da allora, le autorità tedesche hanno sostenuto l'acquisto di oltre 2 milioni di veicoli dotati di una batteria. I dettagli. In particolare, il Bafa ha autorizzatoper oltre 1,23 milionipure (il 61% del totale), circa 770 milaPhev e quasi 400 veicoli fuel cell. Nel complesso ...