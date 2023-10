(Di lunedì 2 ottobre 2023)non avrà più il suo comandante della polizia locale: Andrea Medaglia, in servizio da qualche anno, sta per lasciare il paese. Ha vinto un concorso in un comune del Milanese, dov’è già divenuto operativo pndo comunque ancora delle ore ain questa fase di transizione. A conti fatti c’è unin ...

Gerenzano resta con un solo vigile, Origgio corre in suo aiuto - Il ... Il Notiziario

Maltempo, la conta dei danni a Gerenzano: “Ad oggi non abbiamo ... ilSaronno

Gerenzano resta con un solo vigile: il sindaco ringrazia Origgio per l’aiuto “Purtroppo ci troviamo in una condizione davvero difficile – rimarca il sindaco Stefania Castagnoli – Per questo ci siamo ...Il sindaco: “Colpiti tutti gli edifici del paese” GERENZANO – Oltre 2 milioni di euro di danni solo considerando gli edifici pubblici: l’altra sera in consiglio comunale il ...