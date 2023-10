Gérard Depardieu si difende dalle accuse di stupro | Ecco la mia verità

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L'attore francese, accusato di 14 aggressioni sessuali, racconta in una lunga lettera al quotidiano Le Figaro, come sono andate veramente le cose

E continua: " Non posso più permettere quello che sento, che leggo su di me da qualche mese. Ma di fronte al tribunale mediatico mi resta soltanto la ...

'Non posso più permettere quello che sento, che leggo su di me da qualche mese'. Ma 'di fronte al tribunale mediatico' mi resta 'soltanto la mia parola': è quanto scrive in ...Un esodo biblico •, sotto inchiesta per 'stupro' e 'violenze sessuali', negando le accuse, ha scritto una lettera al quotidiano Le Monde per difendersi dalle accuse • Ilary ...

Gérard Depardieu si difende dalle accuse di stupro: "Ecco la mia ... ilGiornale.it